Politie verhoort Jos B. opnieuw in zaak Nicky Verstappen

De woordvoerder kon niet zeggen wanneer dat verhoor plaatsvindt en waarom dit gebeurt. B. is vorig jaar november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Zowel B. als het OM ging in hoger beroep. De woordvoerder van het OM zei zaterdag dat het niet zo gebruikelijk is dat iemand tijdens een hoger beroep door de politie wordt verhoord, maar dat het soms wel gebeurt.