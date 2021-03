Fieldlab optimistisch over festivalzomer, maar politiek beslist

Met bijna zeven proefevenementen achter de rug is Fieldlab Evenementen voorzichtig optimistisch over de komende zomer. Volgens programmamanager Pieter Lubberts is het mogelijk om vanaf mei of juni weer veilig evenementen te organiseren, maar daarin heeft de politiek wel de regie.

"Ik denk dat er in mei, juni echt wel weer wat meer kan, als de politiek het aandurft", zegt Lubberts. "Met bijvoorbeeld sneltesten vooraf zou er dan echt meer kunnen, maar het zit hem erin of de politiek het aandurft evenementen mogelijk te maken in een ernstige situatie."

Bezoekers zijn volgens Lubberts bereid zich te houden aan bepaalde maatregelen, als dat betekent dat ze weer naar onder meer een festival, theatervoorstelling of concert kunnen gaan. "Die testen wennen wel. Het is vervelender dat je niet naar iets unieks toe kan gaan dan dat je daar van tevoren een test voor zou moeten doen."

Veel data

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Na een zakelijk congres, theatervoorstelling, voetbalwedstrijden en dit weekend twee festivals heeft Fieldlab inmiddels veel data verzameld over veilige evenementen in coronatijd. "Als je alles bij elkaar gooit dan zijn de eerste verwachtingen dat je een heel veilig evenement kunt organiseren, misschien niet met 100 procent capaciteit, maar wel met 50 procent."

Zaterdag is op het Lowlands-terrein een dancefestival bezig, met onder anderen artiesten als Reinier Zonneveld, Colin Benders, Joris Voorn, Nicky Elisabeth en Moody Mehran. Zondag staat op het terrein een popfestival op de planning, met onder meer optredens van Chef'Special, De Staat, Maan en Bilal Wahib.