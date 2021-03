Tientallen Britse parlementariërs eisen versoepeling voor protest

Meer dan zestig leden van het Britse parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel opgeroepen coronamaatregelen te versoepelen om protest tegen het regeringsbeleid mogelijk te maken. Ze stellen dat het onacceptabel en in strijd met het recht is dat ‘mensen die willen demonstreren worden gecriminaliseerd”. Ze willen dat voor betogingen uitzonderingen worden gemaakt op de strenge beperkingen die de bevolking uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd.

De Londense politie heeft bijvoorbeeld vrijdag nog beklemtoond dat de stad in een risicovolle gezondheidssituatie verkeert en dat samenscholingen daarom niet zijn toegestaan. Ze waarschuwde mensen die dit weekeinde in het centrum van Londen wilden demonstreren dat ze arrestatie en boetes riskeren. Maar betogers zijn toch gekomen en er zijn al arrestaties verricht. Volgens Britse media is een verkeersader in het centrum, Park Lane, door betogers geblokkeerd en zijn honderden demonstranten bijeen in het nabijgelegen Hyde Park.

Onder de huidige regels is samenscholen niet toegestaan. Een week geleden werden de coronamaatregelen door de agenten gebruikt om hardhandig betogers in een park in Londen te arresteren. Dat was tijdens een wake voor een begin deze maand in het zuiden van Londen vermoorde 33-jarige vrouw. Volgens activisten is een land waar protesteren niet is toegestaan geen democratie.