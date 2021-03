Toyota legt fabriek Tsjechië twee weken stil door chiptekort

Autofabrikant Toyota legt de productie van de fabriek in Tsjechië twee weken stil vanwege een tekort aan computerchips. Het is de zoveelste keer dat de Japanse automaker de productie ergens moet stilleggen vanwege dit en andere problemen. Toyota maakt in industriestad Kolín, ten westen van hoofdstad Praag, de personenauto Aygo voor de Europese markt.

Zo had Toyota al last van verstoringen door het winterweer in de Verenigde Staten, dat daar voor productievertragingen zorgde bij grondstoffenleveranciers voor de auto-industrie. Vorige maand zorgde de aardbeving voor de kust van het Japanse Fukushima voor tijdelijk oponthoud bij fabrieken.

Daarnaast kampt de autosector al langer met chiptekorten. Dat komt door een zeer sterk toegenomen vraag naar apparatuur voor thuiswerk en entertainment in coronatijd, zoals computers, laptops en spelconsoles. Andere automakers zoals Honda en Nissan waren eerder al genoodzaakt de productie stil te leggen. Techbedrijven zoals Samsung merkten ook al de impact van het tekort aan halfgeleiders. Samsung zei onlangs al te overwegen een nieuw model smartphone daardoor uit te stellen. Volgens Samsung is er sprake van een ‘ernstige onbalans’ in de halfgeleidersector.