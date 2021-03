Krachtige aardbeving voor oostkust Japan

De noordoostkust van Japan is opgeschrikt door een aardbeving. Volgens de eerste berichten had de beving een kracht van 7.2. Inwoners van de regio Miyagi zijn gewaarschuwd voor een tsunami. Volgens de Japanse publieke omroep zouden de golven ongeveer een meter hoog kunnen zijn.

Er waren niet meteen berichten over schade of slachtoffers. De beving deed zich volgens de Japanse meteorologische dienst voor op een diepte van 60 kilometer onder de zeebodem. Uit voorzorg is het treinverkeer stilgelegd en worden diverse kerncentrales in de regio geïnspecteerd.

Het was op 11 maart precies tien jaar geleden dat een uitzonderlijk krachtige aardbeving, met een kracht van 9.0, een enorme tsunami veroorzaakte die de oostkust van Japan trof. De kerncentrale van Fukushima bezweek door het natuurgeweld.