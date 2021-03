Politie waarschuwt juweliersbranche na toename aantal overvallen

De politie ziet meer overvallers en plofkrakers die banken verruilen voor juweliers en heeft de branche gewaarschuwd. Dat zegt landelijk overvalcoördinator Jos van der Stap van de politie in De Telegraaf. Tot 2017 was er juist jarenlang sprake van een daling tot slechts een handvol overvallen.

De politie maakt zich ook zorgen om het gebruik van explosieven bij de beroving van juweliers. ‘Je ziet dat deze daders weinig terughoudend zijn bij hun werk. Het gevaar voor omwonenden is enorm. Nu de banken beter beveiligd zijn, lijken de criminelen zich meer en meer te richten op de juweliers. Kennis die ze hebben opgedaan met plofkraken op banken gebruiken ze bij de juweliers. De criminelen zoeken een nieuwe weg. Geld is minder makkelijk, goud is dan een optie”, zegt Van der Stap.

Volgens de overvalcoördinator wordt kennis onder criminelen flink uitgewisseld. ‘Vroeger had je een kleine groep professionele overvallers, maar nu is die groep veel groter. Het zijn goede netwerkers. En wat krijg je dan? Personen zonder grote staat van dienst, soms piepjong, die levensgevaarlijk werk doen.’

De gehele juweliersbranche is inmiddels per mail gewaarschuwd door de politie. ‘We adviseren de juweliers net als de brancheorganisatie om de vitrines ’s avonds leeg te halen. Je moet het de overvallers zo moeilijk mogelijk maken.’

Het aantal overvallen op juweliers kelderde volgens De Telegraaf van 89 in 2011 naar vijf in 2017. Maar de laatste twee jaar neemt het aantal weer toe. In 2019 en 2020 werden in totaal twintig overvallen gepleegd op juweliers en net zo veel ramkraken. ‘De stijging staat haaks op het totale beeld wat betreft overvallen en ramkraken. Die zijn de laatste jaren namelijk flink afgenomen”, aldus Van der Stap tegen de krant.