Italiaanse premier Draghi krijgt prik met vaccin AstraZeneca

De Italiaanse premier Mario Draghi zegt dat hij een prik krijgt met het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca, zodra hij een afspraak daarvoor heeft gemaakt. Volgens de 73-jarige premier is het middel veilig.

‘Mijn leeftijdsgroep mag zich aanmelden voor een coronavaccinatie en dat ga ik binnenkort doen. Als ik aan de beurt ben, krijg ik een prik met het middel van AstraZeneca”, aldus Draghi. ‘Mijn zoon heeft er deze week al een gekregen in het Verenigd Koninkrijk.’

De afgelopen tijd was er onrust over het middel. Het zou trombose veroorzaken, daardoor stopten meerdere landen, waaronder Nederland en Italië, met het gebruik van het vaccin. Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zei echter dat het vaccin veilig is om te gebruiken en daarop gaven bijna alle landen die tijdelijk waren gestopt aan het vaccin weer te gaan gebruiken.

In Italië zijn afgelopen week 200.000 minder mensen ingeënt door de tijdelijke stop. Volgens Draghi is deze vertraging ‘niet desastreus”. Vrijdag werden de Britse en Franse premiers ingeënt met het vaccin van AstraZeneca en ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat ze graag met het middel wordt gevaccineerd.