Britse premier Johnson geprikt met AstraZeneca-vaccin

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn eerste coronaprik gehad. De politicus is, zoals hij eerder had aangekondigd, ingeënt met het vaccin van AstraZeneca.

Johnson kreeg het vaccin in het Londense ziekenhuis waar hij werd behandeld vanwege Covid-19. De 56-jarige premier raakte bijna een jaar geleden zelf besmet met het coronavirus. De premier hoefde niet aan de beademing, maar kreeg wel zuurstof toegediend omdat hij moeite had met ademhalen.

De premier verklaarde tegen de aanwezige media in het ziekenhuis dat hij ‘letterlijk niks’ voelde van de coronaprik. ‘Het was heel goed, heel snel”, zei hij. Ook raadde hij mensen aan zich te vaccineren als ze aan de beurt komen. ‘Ga de prik halen. Dat is het beste voor jou, je gezin en voor alle andere mensen.’

Kritiek

Voor zijn besmetting ontving hij kritiek op de manier waarop hij omging met de coronacrisis. Zo vertelde hij enkele weken voor zijn besmetting handen te hebben geschud tijdens een werkbezoek aan een ziekenhuis, ook met coronapatiënten. Na zijn ziekenhuisopname veranderde zijn houding.

Het Verenigd Koninkrijk begon in december vorig jaar als eerste Europese land met het vaccineren van mensen. Inmiddels hebben 26,3 miljoen mensen hun eerste prik gehad. Ruim 2 miljoen mensen hebben ook hun tweede doses gehad en zijn dus optimaal beschermd.

In tegenstelling tot een aantal andere Europese landen, ging het Verenigd Koninkrijk door met de vaccinaties met AstraZeneca. Uit zorgen over mogelijk bijwerkingen door het product van AstraZeneca schortten onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland het gebruik ervan op.