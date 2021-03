Senaatsvoorzitter: liefst kabinet met meerderheid in Eerste Kamer

Senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn vindt het "verkieselijk" als een nieuw kabinet kan steunen op een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Hij heeft dat laten weten aan de verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, die de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe coalitie in kaart brengen.

Bruijn wijst erop dat alle wetten door beide kamers van de volksvertegenwoordiging moeten worden goedgekeurd. Daarom heeft hij aan de verkenners "aandacht gevraagd voor het belang van een meerderheid in de Eerste Kamer".

Tegelijkertijd erkent Bruijn dat de afgelopen tien jaar vaker kabinetten geregeerd hebben zonder meerderheid in de senaat. Dat is volgens hem "niet ten koste gegaan van de voortgang en stabiliteit". De Eerste Kamer heeft dan ook een andere rol dan de Tweede Kamer. De senatoren toetsen wetgeving op uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en kwaliteit.

De huidige samenstelling van de Eerste Kamer maakt het lastig om een coalitie te smeden die ook daar een meerderheid heeft. Geen enkele combinatie van vier partijen of minder kan beschikken over de daarvoor benodigde 38 zetels. In de Tweede Kamer zijn wel verscheidene meerderheidscoalities denkbaar met vier partijen.