VVD in driehonderd gemeenten de grootste

De VVD heeft in driehonderd gemeenten de meeste stemmen gekregen. Die grens werd vrijdag bereikt door Cranendonck in Noord-Brabant, dat toen zijn uitslag doorgaf aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

Alleen van Amsterdam en Den Haag is de volledige uitslag nog niet bekend. In de hoofdstad, waar 85 procent van de stemmen is geteld, heeft D66 een ruime voorsprong. De partij staat op 22,8 procent, VVD op 12,7 procent en GroenLinks op 10,3 procent. In Den Haag gaat de VVD aan kop na het tellen van 94 procent van de stemmen. De liberalen hebben vooralsnog 19,8 procent, D66 17,8 procent. Daarnaast is nog niet bekend hoe Nederlanders vanuit het buitenland hebben gestemd. Die biljetten gaan per post naar het stadhuis van Den Haag, waar de stemmen worden geteld. Den Haag maakt die uitslag dinsdag bekend.

D66 kreeg in vijftien gemeenten de meeste stemmen, waaronder Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Groningen. Amsterdam zou de zestiende gemeente voor D66 kunnen worden. De PVV kreeg de meeste kiezers achter zich in dertien gemeenten. Zeven daarvan liggen in Limburg. De PVV won ook in Rucphen, de enige Brabantse gemeente waar de VVD niet de meeste stemmen kreeg. Het CDA won twaalf gemeenten, de SGP trok in tien gemeenten de meeste kiezers en in twee gemeenten was de ChristenUnie het populairst.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius stemde iets meer dan de helft van de kiezers op een nieuwkomer, U-Buntu Connected Front. Die partij zet zich in tegen ongelijkheid en richt zich vooral op mensen met een Afrikaanse achtergrond.

Sint Eustatius en Urk zijn de enige plekken waar een partij een absolute meerderheid kreeg. Op het voormalige eiland in Flevoland stemde 54,4 procent op de SGP.

De VVD heeft dit jaar meer gemeenten gewonnen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, terwijl Nederland toen meer gemeenten telde. In 2012 kreeg de VVD de meeste stemmen in 282 van de 418 gemeenten (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Daarnaast kreeg de partij toen de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland. Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij in 285 van de 391 gemeenten.