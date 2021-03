De gezondheidsautoriteiten in Finland onderbreken het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca voor onderzoek naar twee gevallen van complicaties met bloedpropjes. Dit meldde de nationale gezondheidsdienst.

Het Zweeds-Britse vaccin is net weer goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau en de WHO nadat het gebruik in veel andere landen was stilgelegd naar aanleiding van enkele complicaties met bloedpropjes .