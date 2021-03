Franse premier krijgt coronavaccin van AstraZeneca

De Franse premier Jean Castex heeft zijn eerste dosis gehad van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat gebeurde vrijdag, de dag waarop Frankrijk het middel van de Brits-Zweedse farmaceut na een korte opschorting weer in gebruik nam.

De 55-jarige politicus kreeg zijn prik in een militair ziekenhuis nabij Parijs. De inenting van Castex was live op televisie te zien, waarmee werd geprobeerd het vertrouwen van het publiek in het AstraZeneca-vaccin te herstellen.

Het vaccin van AstraZeneca werd in Frankrijk enkele dagen niet gebruikt vanwege zorgen over stolselvorming én een verlaagd aantal bloedplaatjes bij gevaccineerden. Nu het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) opnieuw een positief advies heeft gegeven, zijn de vaccinaties in het land weer hervat.

De mogelijke bijwerkingen kwamen in Europa vooral voor bij mensen jonger dan 55 jaar. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben daarom uit voorzorg besloten dat alleen oudere mensen het desbetreffende vaccin krijgen.