Europese leiders feliciteren Rutte met verkiezingsoverwinning

Europese leiders hebben premier Mark Rutte gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz deed dat vrijdag via Twitter. ‘Beste premier Mark Rutte, mijn oprechte felicitaties nu u wederom de verkiezingen heeft gewonnen in Nederland”, schreef de christendemocraat in het Engels. ‘Ik kijk ernaar uit nauw met u te blijven samenwerken.’