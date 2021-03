Banken en verzekeraars zakken in vlakke AEX

De banken en verzekeraars gingen vrijdag omlaag op de Amsterdamse beurs. Een dag eerder waren de financiële bedrijven juist de grootste stijgers op het Damrak. Beleggers worstelden opnieuw met de snel oplopende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties. De obligatierentes zitten al enige tijd in de lift door de verbeterde economische vooruitzichten en de stijgende inflatie. De hogere marktrentes, die over het algemeen positief zijn voor banken en verzekeraars, wakkeren echter ook de zorgen aan over de hoge koerswaarderingen van aandelen.

De sterke schommelingen van de olieprijzen en een nieuwe lockdown in de Franse hoofdstad Parijs zorgden eveneens voor terughoudendheid. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 682,49 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 1009,32 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

De Franse CAC40-index zakte 0,4 procent. Parijs gaat de komende vier weken in een beperkte lockdown vanwege de opmars van het coronavirus in de Franse hoofdstad. Fitnessketen Basic-Fit, die veel sportscholen heeft in Frankrijk, was de grootste daler in de MidKap met een verlies van 2,9 procent.

Shell kampt met daling olieprijzen

ING, Aegon en ABN AMRO behoorden tot de grootste dalers in de AEX met verliezen tot 2 procent. Donderdag stonden de financiële concerns nog in de kopgroep met plussen tot 3,7 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de sterkste stijgers met winsten van 1,6 procent.

Olie- en gasconcern Shell (min 0,8 procent) kampte met de recente forse daling van de olieprijzen. Ook riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bedrijven die zijn betrokken bij de aanleg van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland op om ‘onmiddellijk’ te stoppen met de werkzaamheden. Anders kunnen zij sancties van de VS opgelegd krijgen. Shell is een van de betrokken bedrijven bij de aanleg van de pijplijn.

AstraZeneca daalde een fractie in Londen. Europese landen, waaronder Nederland, gaan het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut weer gebruiken nu de Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. Veel landen stopten uit voorzorg met het vaccin, omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken.

De euro stond op 1,1896 dollar, tegen 1,1926 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de val van 8 procent op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 60,90 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 64,16 dollar per vat.