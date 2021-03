Tanzania heeft voor het eerst vrouw als president

Het Oost-Afrikaanse Tanzania heeft voor het eerst een vrouw als president. Samia Suluhu Hassan is vrijdag geïnstalleerd als zesde president van het land van 56,5 miljoen inwoners. Ze is ook de eerste president die van het eiland Zanzibar komt.

Hassan was vicepresident en volgt de pas overleden president John Magufuli op. Zij blijft de rest van de ambtstermijn van Magufuli tot 2025 president. Hassan heeft woensdagavond op de televisie gezegd dat haar voorganger als gevolg van een hartaandoening is overleden. De oorzaak van de dood van Magufuli is in nevelen gehuld. Hij verdween eind februari uit de openbaarheid. Zijn begrafenis is 25 maart ,zo is vrijdag bekendgemaakt.

Magufuli beschouwde het coronavirus niet als ernstig en vond de tests om besmetting vast te stellen onbetrouwbaar. Hij heeft zich ook fel gekeerd tegen coronavaccins. Zijn tegenstanders stellen dat hij aan Covid-19 moet zijn overleden. Hassan is nu de tweede vrouw die staatshoofd in Afrika is, naast het ceremoniële staatshoofd van Ethiopië, president Sahle-Work Zewde.