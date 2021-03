Diplomaten geweigerd bij Chinees proces tegen ‘spion’ uit Canada

China arresteerde zakenman Spavor en een andere Canadees, oud-diplomaat Michael Kovrig, in 2018. Dat gebeurde nadat Canada topbestuurder Meng Wanzhou van het Chinese concern Huawei had vastgezet. Dat techbedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de Verenigde Staten hebben om haar uitlevering gevraagd.

De Chinese autoriteiten houden vol dat er geen verband is tussen de zaken, maar volgens Canada was er geen legitieme reden om de ‘twee Michaels’ op te pakken. Een Canadees initiatief tegen het vastzetten van buitenlandse burgers om diplomatieke druk uit te oefenen, kreeg vorige maand de steun van Nederland en tientallen andere landen.

De Canadese diplomaat Jim Nickel zei buiten de rechtbank dat de zaak tegen Spavor nu is afgerond. Hij vertelde dat onduidelijk is wat precies heeft plaatsgevonden in de rechtszaal. ‘Het is geen transparant proces geweest”, zei Nickel. Het hof liet met een schriftelijke verklaring weten dat de uitspraak later bekend zal worden gemaakt.

Canadese diplomaten zwaaiden toen een geblindeerd politiebusje wegreed bij de rechtbank. Daar zat Spavor vermoedelijk in. Bij het hof had zich ook een tiental diplomaten verzameld uit landen als de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Canadees Nickel zei de internationale steun te waarderen.

Zijn landgenoot Kovrig verschijnt naar verwachting komende maandag voor de rechter. Hij riskeert net als Spavor een levenslange gevangenisstraf. In China leiden rechtszaken vrijwel altijd tot een veroordeling.