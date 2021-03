Inwoners ontvluchten grootste stad Myanmar na geweld

Inwoners van Yangon zeggen zich niet meer veilig te voelen na het aanhoudende geweld van de autoriteiten tegen burgers die zich verzetten tegen de staatsgreep. ‘Ik kan op sommige nachten niet meer slapen”, zei een vrouw uit de stad. Ze vertelde persbureau AFP dat veiligheidstroepen ‘mensen van straat plukken”.

Een 29-jarige goudsmid uit de stad vertelde telefonisch dat hij eerder deze week al is vertrokken. ‘Het was te stressvol om te blijven”, legde hij uit. Het is al weken onrustig in Myanmar, waar het leger vorige maand de macht greep en regeringsleider Aung San Suu Kyi arresteerde. Veiligheidstroepen gebruiken veel geweld tegen demonstrerende burgers. Er vielen volgens lokale waarnemers zeker 220 doden.

De autoriteiten in de Thaise grensprovincie Tak houden er rekening mee dat vluchtende Myanmarezen mogelijk ook de grens oversteken. Gouverneur Pongrat Piromrat zegt dat in het gebied ongeveer 30.000 tot 50.000 mensen opgevangen kunnen worden.