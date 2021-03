Hartpatiënten Nederland houdt twijfels over AstraZeneca

Hartpatiënten Nederland houdt ‘twijfels’ over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het middel voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken. Nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) positief over het vaccin hebben geoordeeld, ‘wie zijn wij dan om ons ertegen te verzetten?”, laat een woordvoerder weten.

Een week geleden riep de patiëntenorganisatie het kabinet ‘dringend’ op te stoppen met het gebruik van AstraZeneca. Een aantal landen had daartoe al besloten. Uiteindelijk schortte het Nederlandse kabinet zondag het gebruik van het middel op, nadat in het buitenland een klein aantal gevallen bekend werd van mensen die kort na hun vaccinatie last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) en een tekort aan bloedplaatjes. Het EMA heeft daar onderzoek naar gedaan en meldde donderdag dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de mogelijke risico’s.

Hartpatiënten Nederland is vooral bang dat door de aanhoudende negatieve berichten over AstraZeneca, steeds meer Nederlanders vaccinatie met dit middel zullen weigeren. De organisatie vreest dat daardoor de vaccinatiegraad niet gehaald wordt die nodig is om heel de bevolking voldoende te kunnen beschermen.