CBG deelt oordeel over AstraZeneca, geeft geen advies wat te doen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sluit zich aan bij het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de mogelijke risico’s. Maar of het middel nu weer gebruikt moet worden, daar laat de Nederlandse medicijnautoriteit zich niet over uit.

CBG-voorzitter Ton de Boer gaf donderdag een persconferentie, nadat het EMA de resultaten bekend had gemaakt van zijn onderzoek naar mogelijke zeldzame bijwerkingen van het middel. Volgens De Boer zal minister Hugo de Jonge moeten overleggen over het hervatten van het inenten met het AstraZeneca-vaccin met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij zei dat de minister donderdagavond om 20.00 uur nog van zich zal laten horen over de kwestie.

Nederland en veel andere EU-landen hebben het prikken met AstraZeneca uit voorzorg stilgelegd na een aantal zorgwekkende berichten. Het ging in het bijzonder om een aantal meldingen van een combinatie van trombose en een verlaging van het aantal bloedplaatjes na vaccinatie. Dit blijkt zich vooral bij jongere vrouwen voor te doen. Covid-19 kan overigens zelf ook al trombose met zich meebrengen.

De Boer meldde dat er vrijdag een bijeenkomst is om te overleggen over aangepaste informatie bij het vaccin, om zorgverleners en gebruikers attent te maken op signalen.