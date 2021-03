Voorlopige prognose ANP: D66 op 23 zetels, GL op 8, DENK 3

In de nieuwe voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP blijkt dat D66 op 23 zetels uitkomt. Dat is er 1 minder dan tot nu toe berekend was. GroenLinks krijgt er juist weer een zetel bij en komt op 8. DENK gaat van 2 naar 3 en JA21 gaat terug van 4 naar 3. BIJ1 van Sylvana Simons krijgt nu zeker 1 zetel in de Tweede Kamer.