Schaakrubriek: Een verlate ode aan schaakvrouwen ter gelegenheid van Wereldvrouwendag

Op 8 maart geviel mij, ter gelegenheid van Wereldvrouwendag, het idee dat er al enige tijd geen aandacht was geweest voor de dames, ondanks het succes van The Queen‘s Gambit. De rubriek voor 12 maart was al klaar, maar die voor 19 maart, nota bene mijn verjaardag, was nog in wording en dus de mogelijkheid dit verzuim (excuses aan de betere helft van de mensheid) goed te maken.

Nu had ik natuurlijk kunnen volstaan met een partij uit de Netflixserie (bijvoorbeeld Beth Harmon-Harry Beltik, waarin Beth Harry mat zet), maar dan lijkt het ook niet zo serieus. Dus beter een partij uit het Dameskampioenschap van de VS, weliswaar rapid maar dat gaat nu eenmaal zo in deze bizarre tijden.

Irina Krush - Tatev Abrahamyan 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 d5 5.cxd exd 6.Lf4 nu populair 6..c5 7.dxc 0-0 8.e3 Pc6 9.Pf3 Lxc5 10.Le2 d4 Zwart wil haar geïsoleerde pion elimineren maar 11.Td1 een vervelende pin 11..Pd5 12.Pg5! dreigt even wat g6 13.Pxd5 Dxd5 14.0-0 Le7 15.Lc4 Da5 16.h4 dxe3 17.Lxe3 wat te automatisch terug geslagen want Pxf7 was beter en interessanter 17..Pe5 18.Lb3 Lf5 19.De2 h6 beter Pg4 20,Td5 Dc..

