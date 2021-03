Knops grote winnaar op Saba

Op Saba heeft de bevolking ruim voor het CDA en in het bijzonder staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestemd. De partij werd met 192 stemmen de grootste, daarvan gingen er 180 naar Knops die de afgelopen vier jaar vaak op het eiland is geweest.

De opkomst op Saba, waar op 15, 16 en 17 maart gestemd kon worden, was relatief hoog: 49,9 procent van de 907 stemgerechtigden ging naar de stembus. In 2017 was dat nog 43,3 procent. In totaal zijn er 446 geldige stemmen uitgebracht.

De tweede partij op Saba is Bij1 met 113 stemmen, waarvan 105 voor de van Saba afkomstige Lysanne Charles. In 2017 was D66 nog de grootste partij op Saba met 115 stemmen, de partij kreeg er nu 42. De vierde partij is de VVD met 28 stemmen, waarvan 15 voor minister Tamara van Ark die graag gezien is op het kleinste Caribische eiland van het koninkrijk.