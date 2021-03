Italiaanse premier herdenkt coronadoden

In Italië, dat 60 miljoen inwoners telt, zijn volgens de gezondheidsautoriteiten ruim 100.000 patiënten met een coronabesmetting overleden. De gemiddelde leeftijd van een overleden patiënt was vorig jaar 80. Opvallend veel sterfgevallen, rond de 40 procent, waren in de noordelijke regio Lombardije dat destijds als het epicentrum van het uit China afkomstige coronavirus in Europa gold. Bergamo ligt in het midden van deze regio.

Draghi zei dat ‘we elkaar niet kunnen omhelzen, maar meer verenigd zijn dan ooit”. Hij legde ook een krans op de begraafplaats van Bergamo. De stad werd een jaar geleden wereldnieuws omdat begrafenisondernemingen niet voorbereid bleken op de vele sterfgevallen en het leger 18 maart 2020 te hulp schoot met trucks om lijkkisten af te voeren. Die datum is nu een officiële herdenkingsdag en de vlaggen hangen in Italië halfstok.