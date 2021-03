Aantal nieuwe coronagevallen verder toegenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de tweede dag op rij gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving afgelopen etmaal 6187 positieve tests, 235 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 861 gevallen.

Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5856 besmettingen per etmaal.

Afgelopen zaterdag turfde het RIVM nog meer dan 6400 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds half januari. De drie dagen daarna was er iedere keer sprake van een daling. Woensdag kwam daar echter weer een kentering in.