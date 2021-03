Jorritsma en Ollongren gaan aan de slag als verkenners

Jorritsma is voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Ollongren is demissionair minister van Binnenlandse Zaken. Ze moeten uiterlijk op 30 maart hun verslag inleveren bij de Tweede Kamer, zei Arib. Een dag later komt de nieuwe tweede Kamer voor het eerst samen om te debatteren over het verslag. De Kamer wijst dan een of meerdere informateurs aan.

VVD en D66 zijn volgens de prognoses de twee grootste partijen in de Kamer na de verkiezingen. Veel partijen hadden voor de bijeenkomst donderdagmiddag met Arib al aangegeven dat VVD en D66 het voortouw moeten nemen bij de kabinetsformatie. Er was bij de lijsttrekkers brede steun voor de benoeming van Jorritsma en Ollongren. "Een ruime meerderheid vindt het prima."

De Tweede Kamer heeft sinds 2012 de leiding over de kabinetsformatie. Voorheen lag die bij het staatshoofd. Koning Willem-Alexander wordt wel op de hoogte gehouden. In 2017 was Edith Schippers de verkenner en in 2012 was het Henk Kamp.