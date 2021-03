Eerdmans van JA21: samenwerken met D66 wordt lastig

JA21 komt volgens de laatste prognose van de verkiezingsdienst van het ANP met 4 zetels in de Tweede Kamer. Bovendien heeft de partij al 8 zetels in de Eerste Kamer. Dat noemt Eerdmans een "troef" waar volgens hem "erg naar gekeken wordt" bij het onderzoek naar de samenstelling van een nieuw kabinet.

Hij erkent dat JA21 qua standpunten over bijvoorbeeld Europese samenwerking ver afstaat van D66. Die partij boekte een grote verkiezingswinst en is nu na de VVD de tweede partij in de Kamer. Eerdmans vraagt zich af of een samenwerking met de sociaal-liberalen "realistisch" is.