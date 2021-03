‘EU ziet voorlopig af van nieuwe sancties voor Turkije’

De Europese Unie houdt verdere sancties tegen kopstukken van het Turkse staatsoliebedrijf voorlopig op zak. De verstandhouding met de regering in Ankara is de laatste maanden verbeterd, zeggen EU-bronnen.

EU-landen als Griekenland, Cyprus en Frankrijk dringen al enige tijd aan op nieuwe strafmaatregelen tegen Turkije. In december, toen de betrekkingen met Ankara een dieptepunt bereikten, kregen zij gehoor bij de andere lidstaten. Turkije ging maar door met de zoektocht naar gas in betwiste wateren en de Turkse president Erdogan ruziede met onder meer zijn Franse collega Macron. Er werden sancties in de steigers gezet, waarover de EU-leiders zich volgende week zouden buigen.

Maar sindsdien slaat Ankara een heel andere toon aan en voeren Griekenland en Turkije na jaren weer rechtstreeks overleg over hun meningsverschillen. Daarom gaan de plannen voor nieuwe sancties voorlopig de ijskast in, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Ook al ‘moet Turkije nog heel veel doen voor er weer een werkelijk positieve omgang mogelijk is”, aldus een EU-bron.