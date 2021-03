Twee verkenners van VVD en D66 aan de slag voor nieuw kabinet

Op verzoek van D66 gaan niet een maar twee verkenners aan de slag om aan de hand van de verkiezingsuitslag de mogelijkheden tot samenwerking in een nieuwe regeringscoalitie in kaart te brengen. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van De Telegraaf.

Normaal gesproken draagt de grootste partij, in dit geval de VVD met volgens een voorlopige prognose 35 zetels, een verkenner voor. Die gaat met alle partijen in gesprek en brengt aan de hand daarvan advies uit aan de Tweede Kamer. De nieuwe Kamer, die op 31 maart aantreedt, gaat daar vervolgens over in debat.

Ditmaal zou ook D66 graag een verkenner leveren. De sociaal-liberalen hebben een grote overwinning geboekt en zijn met 24 zetels de tweede partij geworden. Daarom vinden zij het passend dat ook zij nauw worden betrokken bij de verkennende gesprekken.