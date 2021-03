Baudet wil als grootste winnaar initiatief nemen in formatie

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet wil graag het initiatief nemen in de kabinetsformatie. "Fantastisch", noemt hij de winst van zijn partij. Hij groeit van twee Tweede Kamerzetels naar acht. "We zijn de grootste winnaar. Volgens mij mogen de grootste winnaars altijd initiatief nemen in formatie. Dus het wordt spannend", zegt Baudet op donderdagmiddag. Het is zijn eerste reactie op de verkiezingsuitslag.

Volgens de meeste andere lijsttrekkers, ligt het initiatief bij D66 en VVD. Beide partijen willen niet in een coalitie met het FVD. Volgens Baudet kunnen de andere partijen niet meer om hem heen. Het is volgens hem een "hele reële mogelijkheid" dat zijn partij gaat meeregeren. Hij pleit voor een zakenkabinet, waarbij er steeds wordt gezocht naar verschillende meerderheden in de beide Kamers. "Dus niet een kartelkabinet met een dichtgetimmerd coalitieakkoord." Anders wil hij een "kabinet over rechts", met de VVD, PVV, SGP en JA21, die bestaat uit oud-FVD'ers.

Baudet had eerder gezegd dat hij de dag na de verkiezingen alle coronaregels zou afschaffen en Nederland zou "bevrijden". Met zijn acht zetels lukt dat niet. "We zijn niet zo groot geworden dat we alle regels kunnen schrappen of aanpassen naar ons welbevinden", zegt het FVD-boegbeeld. Toch is hij blij met het resultaat. "Je hoopt natuurlijk altijd op nóg meer, we hadden op een gegeven moment zelfs het gevoel: we gaan 76 zetels halen. Dat hebben we niet gehaald."

Dat Forum zo fors is gegroeid, ligt er volgens Baudet aan dat zij zich keren tegen de coronaregels. "Mensen zijn er klaar mee." Zelf overtrad Forum de coronamaatregelen meerdere keren bij bijeenkomsten. Ook op beelden van de verkiezingsavond is te zien dat Baudet de winst van zijn partij met veel mensen in een kleine ruimte viert. "Het was een superfeest", zegt hij erover. "Wybren en ik hebben nog een dansje gewaagd", zegt hij over zijn vertrouweling Wybren van Haga. Een eventuele boete betaalt hij "met liefde", maar waar FVD de verkiezingsavond heeft gevierd, wil hij niet zeggen. "Geheimpie!" Baudet was de enige lijsttrekker die woensdagavond niet reageerde op de verkiezingsuitslag.