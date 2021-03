BBB-lijsttrekker Van der Plas komt in trekker aan bij Binnenhof

Lijsttrekker Caroline van der Plas van de gloednieuwe partij BoerBurgerBeweging wist de aandacht in Den Haag direct op zich te vestigen door bij het Tweede Kamergebouw aan te komen in een trekker.

Ze denkt er geen wekelijkse gewoonte van te zullen maken als Kamerlid, ‘maar misschien komt het nog wel een keertje voor”. Ze was naar eigen zeggen door veel boeren gebeld die haar wel in de trekker een lift wilden geven naar Den Haag.

Nieuwkomer Van der Plas is ‘superblij’ met het resultaat voor haar partij. ‘We hebben twee jaar gewerkt om de stem van het platteland in Den Haag te krijgen. Nu ga ik meepraten over het nieuwe beleid. Gezond beleid, dat hard nodig is.’ Zo wil ze dat er in de toekomst bij al het beleid de vraag wordt gesteld wat het gaat betekenen voor het platteland.