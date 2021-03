‘Moordenaar’ Poetin wenst Biden een goede gezondheid

De uitspraken van Biden hadden in Rusland geleid tot veel beroering. Een woordvoerder van het Kremlin zei eerder op donderdag dat de Amerikaan duidelijk niet geïnteresseerd is in verbeteren van de relatie met Moskou. De Russische ambassadeur in de VS keert zaterdag terug naar Moskou voor overleg over de relatie tussen de landen, die volgens de ambassade dreigt ‘in te storten”.

De commotie volgde op een interview van Biden met ABC News, waarin de gespannen relatie tussen Washington en Moskou aan de orde kwam. De president beloofde dat Rusland een ‘prijs zal betalen’ voor vermeende bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen.

‘Geen ziel’

Biden blikte ook terug op een tweegesprek met Poetin, waarin hij de Russische leider zou hebben toegebeten dat hij ‘geen ziel’ lijkt te hebben. ‘Zijn reactie was: ‘we begrijpen elkaar’”, vertelde Biden. De president kreeg vervolgens de vraag of hij Poetin ziet als een moordenaar. ‘Uh huh. Dat doe ik”, reageerde hij.

Biden was niet de eerste Amerikaanse topbestuurder die achterdochtig is over Poetin, die de Russische politiek al ruim twintig jaar domineert. Dick Cheney, vicepresident onder George W. Bush, zou ooit hebben opgemerkt dat hij altijd ‘KGB, KGB, KGB’ dacht bij het zien van de Russische leider, die ooit deel uitmaakte van die inlichtingendienst van de Sovjet-Unie.

De relatie tussen Rusland en de VS verslechterde tijdens het presidentschap van Barack Obama, toen Biden vicepresident was. Toenmalig minister van Defensie Robert Gates schreef in zijn memoires dat hij een ‘ijskoude moordenaar’ zag toen hij Poetin in 2007 in de ogen keek. De opvolger van Obama, Donald Trump, had een veel betere relatie met zijn Russische collega. ‘Ik vind Poetin aardig en hij mij ook”, zei Trump vorig jaar.