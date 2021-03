Banken en automakers stuwen Duitse beurs naar recordniveau

De Fed schroefde ook zijn groeiverwachting voor de grootste economie ter wereld voor 2021 op tot 6,5 procent. De centrale bank voorziet dat de inflatie dit jaar zal oplopen tot boven de doelstelling van rond de 2 procent, maar denkt dat de stijging van het prijspeil van korte duur zal zijn. De betere economische vooruitzichten en de toenemende inflatie zorgden wel voor koersdruk op de staatsobligaties. De rente op de tienjarige Amerikaanse staatsleningen liep daardoor verder op tot 1,7 procent.

Frankfurt steeg 1,2 procent tot een nieuw record van 14.773,52 punten. Deutsche Bank ging aan kop met een winst van 3,8 procent. Ook de Duitse autofabrikanten Daimler en BMW stonden in de kopgroep met plussen tot 2,9 procent. Volkswagen zette de opmars voort en won 1 procent. Het Duitse autoconcern is deze week al zo’n kwart in beurswaarde gestegen en haalde softwarebedrijf SAP in als meest waardevolle Duitse beursgenoteerde onderneming.

Galapagos bovenaan in AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 684,30 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 1019,07 punten. Parijs won 0,3 procent. De Londense FTSE-index klom 0,1 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England, dat om 13.00 uur bekend wordt gemaakt.

In de AEX stond biotechnoloog Galapagos bovenaan met een winst van 2,1 procent. Verfmaker AkzoNobel en ING volgden met plussen van 1,9 en 1,6 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 1,3 procent. In de MidKap profiteerde technologiegroep TKH van een koopadvies door ING en was de sterkste stijger met een winst van 5,8 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM stond onderaan met een min van 1 procent.

AstraZeneca steeg 0,7 procent in Londen. Beleggers wachten op het eindoordeel van de Europese medicijnwaakhond EMA over de problemen met het coronavaccin van AstraZeneca. Veel Europese landen zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut vanwege mogelijke problemen met bloedstollingen.

De euro klom tot 1,1939 dollar, van 1,1896 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 64,42 dollar. Brentolie daalde ook 0,3 procent in prijs, tot 67,83 dollar per vat.