Marijnissen: deelnemen aan kabinet ligt nu niet voor de hand

De socialisten willen in ieder geval niet "een rechts kabinet aan de meerderheid helpen". Marijnissen ziet niets in een kabinet dat op "de oude voet verder wil".

De SP verliest in de voorlopige prognose van de verkiezingsdienst van het ANP vijf zetels. De partij moet dan ook goed bij zichzelf te rade gaan wat er misging, zegt Marijnissen. Ze had het flinke verlies niet helemaal verwacht. "Ik had best wel het idee dat de campagne goed werd ontvangen."