Winkeliers hopen op snelle formatie: ‘werk aan de winkel’

De winkeliers hopen op een snelle formatie waarbij oog is voor de sector omdat er werk aan de winkel is. Dat zeggen brancheorganisaties Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en INretail. Volgens de RND moet het consumentenvertrouwen snel worden verbeterd zodat klanten weer meer geld gaan uitgeven. Daarnaast moet de overheid de regie gaat nemen bij de transformatie van de binnensteden.

Het consumentenvertrouwen zou volgens directeur Eus Peters van de RND kunnen worden verbeterd door snel een ‘nationaal herstelplan’ op te zetten, waar minister-president en VVD-lijsttrekker Mark Rutte eerder voor pleitte. ‘Dat zou consumenten zekerheid geven over hun eigen financiële situatie voor de komende jaren, waardoor ze weer geld gaan uitgeven”, aldus Peters. Volgens ABN AMRO is vorig jaar door Nederlanders 37 miljard euro extra gespaard door de coronacrisis.

Peters zegt dat winkeliers mede doordat consumenten meer via internet winkelen op dit moment te veel oppervlak hebben. Die ruimte kan volgens hem ook gebruikt worden voor woningen. ‘We moeten met elkaar keuzes maken hoe Nederland ingericht moet worden en daarbij is centrale regie noodzakelijk.’

INretail vindt het belangrijk dat er bij de formatie oog is voor de problemen in de sector. Door de coronacrisis is er ‘gigantische schade geleden en er moet overheidsbeleid komen zodat de sector kan herstellen en weer vitaal wordt”, aldus een woordvoerder.

Volgens de branchevereniging zit er ‘enorme sociale waarde’ in goed functionerende winkelgebieden. Winkels zijn meer dan een plek om spulletjes te kopen, vindt INretail. ‘Ze geven ook sfeer aan een centrum en het is een ontmoetingsruimte. Voor sommige ouderen is dat het enige sociale contact dat ze op een dag hebben.’