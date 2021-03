Schoolleiders ‘positief gestemd’ over winst VVD en D66

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zegt ‘positief gestemd’ te zijn over de waarschijnlijke verkiezingsuitslag. ‘In ieder geval de grootste partij VVD en grote winnaar D66 hebben voor onderwijs en schoolleiders iets in petto, dus dat is goed nieuws”, zegt een AVS-woordvoerder.

Volgens de vereniging is het schoolleiderstekort vaak onderbelicht. ‘De VVD vindt dat de aanpak daarvan hand in hand moet gaan met het lerarentekort.’ Vaak zijn er maar één of twee schoolleiders op een school, waardoor er procentueel een groter tekort op is dan van leraren, legt de woordvoerder uit. ‘Met stabiele en goede leiders zullen mensen minder snel vertrekken, en zij weten de juiste mensen aan te trekken.’

‘D66 heeft toegezegd de positie van de schoolleiders te willen versterken, tekorten aan te pakken en beter te willen belonen”, zegt de AVS-woordvoerder. ‘Bovendien is D66 het meest uitgesproken van alle partijen hierover, dus dat is goed nieuws.’ AVS hoopt daarbij dat na de formatie ‘die plannen ook echt worden waargemaakt en andere partijen in de regering of vanuit de oppositie het belang van schoolleiders zullen behartigen”.

Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) laat weten dat ‘in het onderwijs de verwachtingen richting D66 hooggespannen zijn”, aldus een zegsman. Die verwachtingen zijn vooral gericht op het dichten van de loonkloof tussen het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. ‘Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in het salaris van het basisonderwijs.’