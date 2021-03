Afgezette leider Myanmar nu ook beschuldigd van corruptie

De afgezette regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is nu ook beschuldigd van corruptie. De nieuwe machthebbers in haar land hebben een opname verspreid van een zakenman, die stelt in totaal 550.000 dollar (460.000 euro) aan haar en andere topfiguren te hebben gegeven om goed zaken te kunnen doen. Volgens haar advocaat zijn de beschuldigingen op niets gebaseerd.

Afgelopen week zei een woordvoerder van de militaire junta dat een gearresteerde regiobestuurder heeft verklaard ruim een half miljoen euro en tien kilo goud aan Aung San Suu Kyi te hebben gegeven.

De militairen grepen 1 februari de macht en slaan sindsdien massale protesten tegen de staatsgreep bloedig neer. Daarbij zijn naar schatting zeker tweehonderd doden gevallen. De 75-jarige Aung San Suu Kyi is tijdens de staatsgreep gearresteerd en wordt op een onbekende plaats vastgehouden.

Ze is al eerder beschuldigd van onder meer het illegaal importeren van walkietalkies, het overtreden van coronamaatregelen, het gebruik maken van illegale communicatieapparatuur en het aanwakkeren van angst en paniek. De beschuldigingen van corruptie lijken ernstiger en kunnen mogelijk in de ogen van de machthebbers voorkomen dat Aung San Suu Kyi in de politiek terugkeert. Het is nog niet duidelijk wat voor straffen de aanklagers beogen.