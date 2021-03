PvdA kruipt nog niet uit het dal

Nog niet alle uitslagen zijn binnen, maar in de meeste gemeenten blijft de PvdA redelijk op haar plek. In de ene plaats wint de partij iets, in de andere partij gaat wat steun verloren. In Maastricht, geboortestad van lijsttrekker Lilianne Ploumen, boekte de partij wel een flinke vooruitgang. Vier jaar geleden was de PvdA de zevende partij in de Limburgse hoofdstad, met 5,3 procent van de stemmen. Nu is de PvdA er de vierde partij met 9,7 procent. CDA, SP en GroenLinks zijn ingehaald. Ook in andere Limburgse gemeenten won de PvdA terrein, zoals in Stein, Meerssen, Simpelveld, Brunssum, Valkenburg aan de Geul en Kerkrade.

De laatste keer dat de PvdA in een gemeente de meeste stemmen kreeg, was in 2012. Toen won de partij in 116 gemeenten. In al die gemeenten kozen de kiezers in 2017 voor andere partijen. De PvdA bleef met lege handen staan. En ook dit jaar wacht de PvdA nog op de eerste overwinning in een gemeente. Ongeveer vijftig gemeenten moeten hun uitslagen nog doorgeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP, maar daar zitten veel VVD-bolwerken tussen.