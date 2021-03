GroenLinks stapelt verlies op verlies

Ongeveer driekwart van alle uitslagen is nu binnen bij de Verkiezingsdienst van het ANP. In geen enkele gemeente wist GroenLinks terrein te winnen. Op Urk bleef de partij procentueel gelijk. Vier jaar geleden kreeg de partij 29 stemmen op het voormalige eiland, nu 28. In elke andere gemeente tot nu toe ging de partij achteruit. Het verlies is het grootst in Amsterdam. Volgens de voorlopige uitslag daar zakte de partij 9,4 procentpunt. Vier jaar geleden was de partij van Jesse Klaver de grootste in de hoofdstad, nu zijn D66 en VVD groter. Ook in Groningen, Utrecht en Haarlem was het verlies van GroenLinks fors.

Jesse Klaver zei woensdagavond in een eerste reactie dat de uitslag pijnlijk is, maar dat hij wil aanblijven als fractievoorzitter.