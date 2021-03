VN akkoord met onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Tigray

Er komt een gezamenlijk onderzoek van de Verenigde Naties en Ethiopië naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens het conflict in de Noord-Ethiopische regio Tigray. VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet is het daarover eens geworden met Ethiopië, dat een verzoek tot zo’n onderzoek had ingediend.

Bachelet heeft ‘positief gereageerd’ op het verzoek van de Ethiopische Mensenrechtencommissie (EHRC) tot een gezamenlijk onderzoek, aldus een VN-woordvoerder. Die commissie is onderdeel van de Ethiopische overheid. De VN en de EHRC zijn nu bezig met het ontwikkelen van een onderzoeksplan.

Duizenden mensen zijn sinds afgelopen november omgekomen als gevolg van de opgelaaide strijd tussen het Ethiopische regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). Nog eens honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geraakt vanwege het geweld.

De Verenigde Naties hebben eerder al hun bezorgdheid geuit over wreedheden die in Tigray zijn gepleegd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken benoemde die al als etnische zuiveringen, hoewel Ethiopië die aantijging van de hand wijst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Addis Abeba gaf recent al aan dat het bereid is om samen te werken met internationale mensenrechtendeskundigen om beschuldigingen van wreedheden te onderzoeken. Amnesty International meldde vorige maand in een rapport dat soldaten van buurland Eritrea honderden burgers zouden hebben gedood in de stad Axum.

Eritrea ontkent in alle toonaarden, maar de EHRC kwam met een relaas dat sterk leek op dat van Amnesty. Dat was een zeldzame erkenning door Ethiopië dat troepen uit Eritrea actief zijn in het land. Zowel Ethiopië als Eritrea hebben dat meermaals ontkend.