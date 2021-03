Nieuwe fracties voor het eerst bijeen, partijen kiezen verkenner

De nieuw gekozen fracties in de Tweede Kamer komen donderdag bijeen om de overwinning te vieren dan wel het verlies te verwerken. Deze donderdag zal het anders gaan dan normaal, omdat de fracties vanwege de coronacrisis niet met grote groepen mogen samenkomen. Een aantal partijen kiest ervoor om de bijeenkomst (deels) virtueel te houden. Onder meer D66 en SP hebben wel een zaal gereserveerd in het Kamergebouw.

Traditioneel gaan de lijsttrekkers of fractievoorzitters van alle gekozen partijen op de dag na de verkiezingen ook langs bij de voorzitter van de Tweede Kamer. Net als in 2017 is dat Khadija Arib. Daar zullen ze een verkenner aanwijzen. De partij die het grootst is geworden, ook in 2021 weer de VVD, draagt iemand voor deze taak aan. Bij de vorige overwinning in 2017 koos de VVD Edith Schippers.

De nieuwe verkenner gaat de komende dagen praten met alle partijen, over de verkiezingsuitslag en hun wensen en ideeën. De verkenner zal een verslag opstellen van de bevindingen waarover de nieuwe Tweede Kamer zal gaan debatteren.

De nieuwe Kamer wordt op 31 maart geïnstalleerd. De dag ervoor neemt de oude Kamer afscheid. Bijzonder is dat volgende week woensdag 24 maart de Tweede Kamer in de oude samenstelling nog twee debatten gaat voeren. Die gaan over de coronacrisis en over de Europese top die eind volgende week plaatsvindt.