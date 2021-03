VVD voor D66 en PVV grootste partij in Enschede

De VVD is in de gemeente Enschede de grootste partij gebleven met 16,6 procent van de stemmen. Vier jaar geleden ging 16,5 procent van de stemmen naar de liberalen.

D66 is in Enschede de tweede partij geworden met een score van 13,5 procent, een stijging van 0,1 procent. PVV is in Enschede de derde partij met 13,3 procent. Vier jaar geleden kreeg de partij van Geert Wilders nog 15,5 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie is procentueel de grootste stijger. De partij van Thierry Baudet krijgt 6,8 procent van de stemmen tegen 1,8 procent vier jaar geleden.