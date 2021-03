Wilders (PVV) verliest geboortestad Venlo aan VVD

De PVV is niet langer de grootste partij in Venlo, de geboortestad van partijleider Geert Wilders. De VVD kreeg er de meeste stemmen. Ook D66 won flink.

De VVD kreeg dit jaar 21,5 procent van de stemmen in Venlo. Vier jaar geleden had de partij van premier Mark Rutte 19,3 procent gekregen in de tweede stad van Limburg. De PVV zakte juist van 20,2 procent naar 18,3 procent. D66 steeg in Venlo van 10 procent naar 13 procent, Forum voor Democratie ging omhoog van 2,1 procent naar 5,7 procent.

De PVV bleef wel de grootste partij in Heerlen, de thuisstad van PVV-Kamerlid Dion Graus, die onlangs in opspraak kwam vanwege vermeend seksueel wangedrag. Maar ook in Heerlen verloor de PVV terrein. De partij zakte van 23,4 naar 19,7 procent. Grote stijger is Forum voor Democratie, dat van 1,9 procent naar 9,6 procent steeg en daarmee de vijfde partij in Heerlen is. De SP zakte van 20,3 procent naar 12,1 procent.