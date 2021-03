VVD al in meer dan honderd gemeenten de grootste

Nog lang niet alle uitslagen zijn binnen, maar de VVD is al in meer dan honderd gemeenten de grootste partij geworden. In meerdere gemeenten nam de partij van premier Mark Rutte de koppositie over van een andere partij.

De VVD nam twaalf gemeenten over van het CDA. De VVD boekte ook de zege in vier steden waar de PVV vier jaar geleden de grootste was. Een daarvan is Wilders' geboortestad Venlo. Verder snoepte de VVD drie overwinningen af van de SP, waaronder Boxmeer, waar de voormalige SP-leider Emile Roemer vandaan komt.

De VVD zelf hoefde tot nu toe maar één gemeente af te staan. Vier jaar geleden was de partij de grootste op Schiermonnikoog, nu is dat D66.

Vier jaar geleden was de VVD de grootste partij in 285 van de 391 gemeenten (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In 2012 won de VVD 282 van de 418 gemeenten.