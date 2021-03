SGP grootste partij op Urk, forse winst voor FVD

De SGP is met 54,4 procent van de stemmen opnieuw de grootste partij op Urk geworden, een daling van 1,7 procent in vergelijking met vier jaar geleden. Forum voor Democratie is procentueel de grootste stijger. De partij van Thierry Baudet krijgt 9,5 procent van de stemmen tegen 1,7 procent vier jaar geleden.