Lisa van Ginneken namens D66 eerste transgender persoon in Kamer

De 48-jarige inwoner van Amsterdam gaat zich in de Kamer inzetten voor LHBTI'ers. Van Ginneken wil geregeld krijgen dat transgender- en intersekse mensen zelf kunnen beslissen over medische ingrepen. Ook beperken van de macht van techbedrijven en verbetering van de patiëntenvertegenwoordiging in de zorg staan in de portefeuille van Van Ginneken.

