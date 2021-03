‘Zeker zestig nieuwkomers in de Tweede Kamer’

Zo komen de zittende demissionair ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) voor het eerst in de Kamer. Ministers en staatssecretarissen hoeven niet eerst in de Tweede Kamer te hebben gezeten om in het kabinet te komen. Sommigen worden speciaal voor die functie gevraagd. Gedurende de periode dat er nog geen nieuw kabinet is gevormd, zijn enkele demissionaire ministers officieel ook Tweede Kamerlid. In die periode behandelt de Kamer geen controversiële zaken.

Volgens de huidige exitpoll van Ipsos nemen ook vier Eerste Kamerleden in de nieuwe Tweede Kamer plaats: Marjolein Faber van de PVV, Christine Teunissen van de PvdD, Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Nicki Pouw van JA21. Kati Piri (PvdA) en Derk-Jan Eppink (JA21) stappen over vanuit het Europees Parlement.

Meeste ervaring

Onder de nieuwelingen zitten ook flink wat lijsttrekkers: Laurens Dassen (Volt), Sylvana Simons (BIJ1) en Caroline van der Plas (BBB) komen waarschijnlijk met hun partijen voor het eerst in de Kamer. Liane den Haan (50PLUS) leidt een partij die al langer bestaat, maar zijzelf is wel een nieuweling. Voor JA21 geldt het omgekeerde: hoewel de partij voor het eerst in de Kamer komt, zat Joost Eerdmans er namens de LPF al een aantal jaar in.

Van de nieuwelingen kunnen er ook weer een paar plaatsnemen in het kabinet, waarmee zij hun zetel in de Kamer beschikbaar stellen aan een partijgenoot.

Het Kamerlid met de meeste ervaring is Kees van der Staaij. Hij zit al sinds 1998 in de Kamer en is op basis van de exitpolls nu voor de achtste keer gekozen.