Schutter Atlanta aangeklaagd voor acht moorden

De 21-jarige schutter die in het Amerikaanse Atlanta is gearresteerd naar aanleiding van drie schietincidenten waarbij dinsdag acht doden vielen, is voor acht moorden aangeklaagd. De moorden, waarvan zes op vrouwen van Aziatische afkomst, hebben de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap in de regio Atlanta diep geraakt.

Verdachte Robert Aaron Long heeft dinsdag ontkend dat hij door racisme gemotiveerd was. Hij voerde aan dat hij problemen had met een seksverslaving en dat hij zijn ‘verleidingen’ wilde ‘elimineren”. De sheriff van Cherokee County, het district waar één van de drie schietincidenten plaatsvond, stelt echter dat het nog te vroeg is om vast te stellen wat Longs motief is geweest.

Terwijl het onderzoek naar de moorden gaande is, is in de Verenigde Staten al veel gespeculeerd over een eventueel racistisch motief. De moorden vestigen opnieuw de aandacht op de toename van racistisch geweld tegen Amerikanen van Aziatische afkomst sinds het begin van de coronapandemie. Oud-president Trump fulmineert geregeld tegen China vanwege de wereldwijde gezondheidscrisis door het coronavirus, dat hij vaak het Chinavirus noemt.