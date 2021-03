GroenLinks-leider Klaver: deze nederlaag doet pijn

Klaver denkt vooral aan zijn fractie in de Tweede Kamer, die nu nog uit veertien mensen bestaat maar volgens de exitpolls straks nog maar uit acht. "Deze uitslag betekent ook dat collega's niet terugkomen, en dat doet pijn."

Verliezen hoort erbij in de politiek, benadrukt Klaver. Maar: "het is wel even wennen". Hij stelt vast dat de grote winnaars de VVD en D66 zijn, en dat die het voortouw moeten nemen in de komende formatie.