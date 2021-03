Stemwijzers vaker geraadpleegd dan bij vorige stembusgang

De websites van kieswijzers zijn de laatste dagen veel geraadpleegd. Zo is de Stemwijzer van voorlichtingscentrum ProDemos voor deze verkiezingen 7,8 miljoen keer gebruikt. ‘Dat is een nieuw record. Het liep knetterhard”, aldus een woordvoerder.

Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 werd de Stemwijzer 6,8 miljoen keer ingevuld. Dat was toen ook al een record.

‘Stemhulpen zijn een belangrijk informatiemiddel geworden voor kiezers wanneer zij zich oriënteren op hun stemkeuze. De populariteit van stemhulpen neemt nog altijd toe”, aldus de woordvoerder. ‘Een verklaring hiervoor is het grote aantal partijen, waarvan de kiezer nog niet weet waarvoor ze staan. Door de Stemwijzer te gebruiken, zien mensen hoe deze partijen denken over dertig onderwerpen die spelen tijdens deze verkiezingen. Bij de populariteit van de Stemwijzer spelen ook de coronamaatregelen een rol. De campagne van 2021 vond sowieso vooral online en op televisie plaats, omdat de meeste politieke partijen niet de straat op gingen of naar zaaltjes in het land.’

Kieskompas

Ook bij Kieskompas was het druk. Een woordvoerder meldt dat Kieskompas bijna 2,4 miljoen keer is bekeken. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen waren er in totaal 1,5 miljoen gebruikers van Kieskompas.

De Jongerenkieswijzer is 290.000 keer geraadpleegd. Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer was dat 350.000 keer. Een woordvoerder zegt dat het dit jaar door de coronacrisis veel minder makkelijk was de Jongerenkieswijzer onder de aandacht te brengen. Ze wijst erop dat twee stellingen uit de Jongerenkieswijzer door de politiek zijn opgepakt. Zo hebben veel partijen een stembusakkoord ondertekend dat overheidsinstanties etniciteit niet langer mogen gebruiken om fraude te bestrijden. Ook stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het gratis toegankelijk maken van diverse anticonceptiemiddelen voor vrouwen. ‘Ook dit was een stelling in de Jongerenkieswijzer.’