VVD: Nederland spreekt vertrouwen in Rutte uit

Dat de VVD gegroeid is en opnieuw de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, ‘laat zien dat Nederland vertrouwen uitspreekt in de VVD, in Mark Rutte, in deze ongekende crisis”. Dat zegt campagneleider Sophie Hermans in een eerste reactie op de exitpoll. Daarin staat de VVD op 35 zetels. ‘Het is gelukt. Dat vervult mij met trots”, zegt Hermans.